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Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

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Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

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Эрдоган дал курдам-террористам время до среды, чтобы отойти на 30 километров от Турции

 Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии

Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии
20:13   22 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны приняли важные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе.

«Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряжённой работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе», — заявил Путин, цитирует RT.

Ранее Путин и Эрдоган встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию с военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии. Также на встрече лидеров планировалось обговорить заявления Вашингтона на фоне происходящего в САР. Российский президент перед встречей понадеялся, что «уровень российско-турецких отношений сыграет роль в урегулировании сложных вопросов, которые сложились в регионе на сегодняшний день».

Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

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Автор: Олег Королев

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