Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны приняли важные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе.

«Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряжённой работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе», — заявил Путин, цитирует RT.

Ранее Путин и Эрдоган встретились в Сочи, чтобы обсудить ситуацию с военной операцией Анкары на северо-востоке Сирии. Также на встрече лидеров планировалось обговорить заявления Вашингтона на фоне происходящего в САР. Российский президент перед встречей понадеялся, что «уровень российско-турецких отношений сыграет роль в урегулировании сложных вопросов, которые сложились в регионе на сегодняшний день».