Православное реалити-шоу появится на российском телевидении

Реалити-шоу «Остров» будет сниматься в монастыре Ниловой Пустыни на озере Селигер: проект даст людям возможность оказаться в монастыре на месяц и пожить в ритме монастырской жизни.

«Проект откровения. Узнай себя и мир монастырской жизни. Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Остров, который может изменить твою судьбу», — заявляет анонс телеканала «Спас», на котором пройдет премьера.

Глава «Спаса» Борис Корчевников в интервью на YouTube заявил, что в проекте будет «очень много всего, что сопровождает монастырскую жизнь». Например, послушания — их, по утверждению Корчевникова, будет «очень много». Участники проекта будут работать на монастырской кухне, убирать территорию храма, трудиться в мастерской, консервном и свечном цехах, котельной, монастырской аптеке и больнице, пекарне, кондитерской или в детском приюте.

«Мы хотим вернуть слову «реалити» смысл, который потерялся за последние годы», — отметил Корчевников.

Помимо наблюдения за жизнью новых постояльцев монастыря, авторы проекта будут ежедневно беседовать с монастырской братией, наместником обители и знаменитыми гостями.