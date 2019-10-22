Губайдулин попросил политубежище на Украине вслед за Саакашвили и Бабченко

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках летом в Москве Айдар Губайдулин, скрывшийся от следствия за границей, попросил политического убежища на Украине. Ранее в той же стране просили политического убежища экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, журналист Аркадий Бабченко и экс-депутат РФ Денис Вороненков, напоминает Федеральное агентство новостей.

Напомним, Губайдулина задержали после несогласованной протестной акции в центре Москвы 27 июля: он бросал бутылки в представителей правоохранительных органов. Следствие предъявило ему обвинения по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и отправили в следственный изолятор до окончания разбирательства.

Позже суд, приняв поручительство студентов, профессоров и выпускников МФТИ, где Губайдулин проходил обучение, гарантировавших, что он не скроется и не пересечет границ Москвы. Вскоре после этого активист бежал из России в Украину, где попросил политическое убежище.

Ранее на Украине скрывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший фигурантом нескольких уголовных дел у себя на родине. Российский журналист Аркадий Бабченко, ранее обвиняемый по уголовному делу за призывы к участию в митингах на Болотной площади в 2012 году, также уехал на Украину. Там он активно поддерживал Майдан и военную операцию Киева против республик Донбасса.