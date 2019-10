Курды-террористы отчитались перед США, что покинули зону безопасности на севере Сирии

Курды из бандформирований проинформировали США о том, что все боевики покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии и полностью выполнили соглашение о перемирии с Турцией. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.

Анкара 9 октября объявила о старте антитеррористической операции «Источник мира» против курдов из бандформирований и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые оккупировали Сирию. Цель — очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4.

Позже Турция и США достигли договоренности о перемирии. Анкара приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Военизированные отряды курдов за этот период должны покинуть захваченные сирийские территории. Если этого не случится, тогда турецкие военные продолжат наступление до полного освобождения земель.

#BREAKING Syria's Kurds say have fully complied with Turkey truce deal pic.twitter.com/RuoP27gUaB