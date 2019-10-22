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19:19   22 Октября 2019
Россия

Милонов объяснил, как Хэллоуин приводит к резиновой женщине

Милонов объяснил, как Хэллоуин приводит к резиновой женщине

Депутат Госдумы Виталий Милонов, представляющий в нижней палате парламента интересы юго-запада Петербурга, в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» объяснил, почему хочет запретить россиянам праздновать Хэллоуин.

«Хэллоуин - это совершенно искусственный праздник, который принимается, потому что он модный на Западе. Вот, в чем идиотизм. Сегодня Хэллоуин, а завтра резиновая женщина. Это противоестественно, не нормально», — сказал депутат.

Милонов объяснил, как Хэллоуин приводит к резиновой женщине

При этом Виталий Милонов не возражает против ряжения с использованием шкур, рогов и масок на имеющий языческие корни славянский праздник Коляды.

«Я просто считаю, что ряженые – это часть нашей фольклорной культуры, которая должна оберегаться. Я сам с большим уважением отношусь, поскольку сам отношусь к малым народам России, нежно и трепетно отношусь к празднованию к фольклорных праздников. Вот мы празднуем день Ивана Купала. Он ассимилировался в христианстве. Он называется у нас Юханнес финский», — сказал Милонов.

Подводя итог, депутат подчеркнул, что считает Хэллоуин производным культурной диктатуры Запада.

«Зловонные струпья глобалистского мира!», — категорично охарактеризовал Хэллоуин народный избранник.

 

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Автор: Максим Белых
#праздник #запрет #милонов #хэллоуин

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