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19:10   22 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело в связи с возможной служебной халатностью экс-президента страны Петра Порошенко: ранее он фигурировал в 13 уголовных делах. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможной служебной халатности бывшего Президента Петра Порошенко» — заявили в НАБУ.

Детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 367 УК Украины. При этом имена других фигурантов не называются.

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Решение об уголовном деле, открытом 7 октября, вынесено Высшим антикоррупционным судом, обязавшем НАБУ начать расследование. Напомним, глава Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил о расследовании ведомством 13 уголовных дел, где фигурирует Порошенко: в 12 из них он имеет статус свидетеля.

Ранее Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для защиты по уголовным делам. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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