РФ оценила объем экспорта вооружений в страны Африки на уровне 30-40 процентов

Однако на предстоящем саммите Россия — Африка не ожидается подписания контрактов по военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил во вторник, 22 октября, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, оценили объем экспорта российского вооружения в страны Африки на уровне 30-40 процентов от всего национального экспорта. Если взять весь африканский континент, тогда объем экспорта вооружений получится достаточно большим.

«Примерно от 30 до 40 процентов от российского экспорта вооружений», — добавил глава ФСВТС.

Шугаев не уточнил конкретные цифры и суммы, но добавил, что на приуроченной к саммиту Россия — Африка выставке отечественные оборонщики представят истребитель Су-35, вертолет Ми-35 и многофункциональный вертолет «Ансат».