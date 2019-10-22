Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

 Православное реалити-шоу появится на российском телевидении

Православное реалити-шоу появится на российском телевидении
Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

 Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
Эрдоган дал курдам-террористам время до среды, чтобы отойти на 30 километров от Турции

Эрдоган дал курдам-террористам время до среды, чтобы отойти на 30 километров от Турции

 Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии

Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии
Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

Путин заявил, что РФ и Турция вышли на важные решения по Сирии

 Православное реалити-шоу появится на российском телевидении

Православное реалити-шоу появится на российском телевидении
Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

 Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
Эрдоган дал курдам-террористам время до среды, чтобы отойти на 30 километров от Турции

Эрдоган дал курдам-террористам время до среды, чтобы отойти на 30 километров от Турции

 Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии

Эрдоган заверил, что Турции не нужны территории в Сирии
19:04   22 Октября 2019
Весь мир

РФ оценила объем экспорта вооружений в страны Африки на уровне 30-40 процентов

РФ оценила объем экспорта вооружений в страны Африки на уровне 30-40 процентов

Однако на предстоящем саммите Россия — Африка не ожидается подписания контрактов по военно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил во вторник, 22 октября, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, оценили объем экспорта российского вооружения в страны Африки на уровне 30-40 процентов от всего национального экспорта. Если взять весь африканский континент, тогда объем экспорта вооружений получится достаточно большим. 

«Примерно от 30 до 40 процентов от российского экспорта вооружений», — добавил глава ФСВТС.

Шугаев не уточнил конкретные цифры и суммы, но добавил, что на приуроченной к саммиту Россия — Африка выставке отечественные оборонщики представят истребитель Су-35, вертолет Ми-35 и многофункциональный вертолет «Ансат».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экспорт #африка #вооружения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...