Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

Нур-Султан надеется на дальнейшую модернизацию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева.

По ее словам, Нур-Султан и Москва активно работают над модернизацией инфраструктуры на границе, чтобы люди и предприниматели более интенсивно развивали торговые отношения. Также обновление облегчит жизнь жителям населенных пунктов, которые расположены у приграничных территорий.

Казахстан считает, что изменение статуса пунктов пропуска не только улучшит культурное и социально-экономическое развитие, но и даст толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионе.