Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
Нур-Султан надеется на дальнейшую модернизацию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева.
По ее словам, Нур-Султан и Москва активно работают над модернизацией инфраструктуры на границе, чтобы люди и предприниматели более интенсивно развивали торговые отношения. Также обновление облегчит жизнь жителям населенных пунктов, которые расположены у приграничных территорий.
Казахстан считает, что изменение статуса пунктов пропуска не только улучшит культурное и социально-экономическое развитие, но и даст толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионе.
«Ускорит процессы интеграции», — объяснила Назарбаева в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Председатель сената парламента Казахстана добавила, что на пропускных пунктах на границе часто образовываются длинные очереди из машин, поэтому Нур-Султан хочет скорее все модернизировать.