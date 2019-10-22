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18:41   22 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

Нур-Султан надеется на дальнейшую модернизацию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Об этом во вторник, 22 октября, сообщила председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева.

По ее словам, Нур-Султан и Москва активно работают над модернизацией инфраструктуры на границе, чтобы люди и предприниматели более интенсивно развивали торговые отношения. Также обновление облегчит жизнь жителям населенных пунктов, которые расположены у приграничных территорий.

Казахстан считает, что изменение статуса пунктов пропуска не только улучшит культурное и социально-экономическое развитие, но и даст толчок развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

«Ускорит процессы интеграции», — объяснила Назарбаева в ходе встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Председатель сената парламента Казахстана добавила, что на пропускных пунктах на границе часто образовываются длинные очереди из машин, поэтому Нур-Султан хочет скорее все модернизировать.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #модернизация #граница #казахстан

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