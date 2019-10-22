Пять человек погибли в перестрелке на хуторе в Ростовской области. Как сообщили в полиции, трагедия произошла в Орловском районе.

Местные жители устроили перепалку из-за участков для выпаса скота. Во время ссоры мужчины достали охотничьи ружья и стали стрелять. В результате пять человек погибли на месте. Еще двух госпитализировали, состояние их здоровья неизвестно.

На месте работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и личности всех, кто принимал участие в конфликте.