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Пять человек погибли в перестрелке на хуторе в Ростовской области

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18:24   22 Октября 2019
Россия

Пять человек погибли в перестрелке на хуторе в Ростовской области

Пять человек погибли в перестрелке на хуторе в Ростовской области

Пять человек погибли в перестрелке на хуторе в Ростовской области. Как сообщили в полиции, трагедия произошла в Орловском районе.

Местные жители устроили перепалку из-за участков для выпаса скота. Во время ссоры мужчины достали охотничьи ружья и стали стрелять. В результате пять человек погибли на месте. Еще двух госпитализировали, состояние их здоровья неизвестно.

На месте работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и личности всех, кто принимал участие в конфликте.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #общество #перестрелка #ростовская область

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