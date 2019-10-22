Народ Ливии не хочет, чтобы страной руководило так называемое Правительство национального согласия. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказал капитан корабля «Теметерон» Владимир Текучев, которого три года незаконно удерживали в ливийской тюрьме «Митига». По его словам, ливийцы вспоминают времена правления Муаммара Каддафи.

«Даже те, кто изначально выступал против него или даже участвовал в революции. Просто народ не ожидал, что все будет настолько плохо», — сказал Владимир Текучев.

Сейчас в Триполи нереально провести народную революцию, продолжил капитан.Террористы ПНС Ливии установили в столице фашистский режим, а попытки воздействовать на власть жестко пресекают. Единственный вариант, при котором получится сменить власть, — натиск политических соперников внутри Ливии. Однако мировое сообщество выступит против таких событий.

Участник исследовательской группы Фонда защиты национальных ценностей в Ливии Александр Прокофьев подтвердил слова Владимира Текучева. По его словам, рейтинг премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа чуть больше трех процентов и это «практически ничто». Говорить об общем рейтинге так называемого Правительства национального согласия смысла нет, потому что в реальности власть отсутствует.