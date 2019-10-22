Рудник «Норникеля» после гибели трех рабочих проверит Ростехнадзор
Сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора выяснят обстоятельства гибели рабочих на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель». Во вторник на горизонте минус 1345 метров были обнаружены три тела работников компании: причины их гибели выясняет следствие.
Позже в «Норникеле» уточнили, что пострадавших больше нет, а рудник работает в обычном режиме. Подземные работы в «Таймырском» ведутся на глубине до 1600 метров — это один из самых глубоких родников на континенте. Там ведется разработка Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла.
«Наши специалисты начали проверку. На месте разбираются, устанавливают все обстоятельства, причины», — заявила представитель Ростехнадзора Екатерина Децура, цитирует «РИА Новости».
Напомним, накануне сообщалось о завершении расследования уголовного дела по факту гибели 36 человек в шахте «Северная» после аварии. К ответственности привлечены 14 человек по статье 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей тяжкий вред здоровью и смерть нескольких человек.