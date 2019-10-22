Эксперт призвал принять жесткие меры к захватившим граждан РФ террористам ПНС Ливии

Эксперт и политический аналитик Руслан Осташко призвал принять жесткие меры к захватившим граждан РФ террористам ПНС Ливии. По его словам, не стоит пытаться заигрывать с преступниками, которые наделены силой власти за пределами территории России.

По мнению эксперта, Правительство национального согласия (ПНС) Ливии стоит относить к террористическим организациям и поступать с ними именно так, как они того заслуживают. Осташко отметил, что именно преступники из ПНС Ливии причастны к задержанию двух граждан России и удержанию их в течение полугода в местной тюрьме в нечеловеческих условиях.

«С ними надо не форумы проводить, не чай-кофе пить и разговаривать о будущем Африки. С ними нужно вести максимально жесткий разговор о немедленном освобождении задержанных граждан нашей страны. А еще лучше — проводить спецоперации на подконтрольных террористам территориях для освобождения россиян», — рассказал Руслан Осташко корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам аналитика, интересы РФ всегда должны быть в приоритете, поэтому нашим официальным структурам нужно максимально жестко заявить о своей позиции и принимать не менее жесткие меры.

Более восьми лет Ливия находится в состоянии гражданской войны после жестокой расправы над лидером страны Муаммаром Каддафи. Триполи — столицу Ливии — контролирует так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, представители которого являются террористами из известных группировок. Ливийская национальная армия (ЛНА) борется с ПНС Ливии, она контролирует восток страны, которым руководит Палата представителей.

Террористы ПНС Ливии задержали двух россиян весной 2019 года и с тех пор не выпускают их из тюрьмы «Митига», не дают общаться с адвокатом и содержат в нечеловеческих условиях. При этом им до сих пор не предъявлены обвинения.