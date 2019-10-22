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 Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

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Эксперт призвал принять жесткие меры к захватившим граждан РФ террористам ПНС Ливии
17:38   22 Октября 2019
Россия

Вертолет Ми-35П представят на саммите Россия — Африка

Вертолет Ми-35П представят на саммите Россия — Африка

Вертолет Ми-35П представят на саммите Россия — Африка. Об этом заявила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Как отметили в компании, африканские страны эксплуатируют более 250 единиц вертолетов типа Ми-24 и Ми-35. Всем гостям форума и саммита холдинг предлагает ознакомиться с модернизированным военным вертолетом, в котором появились новые двигатели. Кроме того, Ми-35П обладает обновленным прицельным и навигационным комплексом и расширенным составом вооружения. По сообщению холдинга, вертолет может применяться в высоких горах, а также в любое время суток и при любом климате.

Саммит и экономический форум Россия — Африка стартует в Сочи в среду, 23 октября, и продлится два дня. В нем поучаствуют главы более 40 стран Африканского континента.

Сопредседателями форума являются президента России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси. На саммите будут работать порядка 650 волонтеров, которые будут помогать делегациям при возникновении вопросов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #вертолеты россии #саммит россия-африка #ми-35п

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