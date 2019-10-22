Власти Москвы и «Почта России» помогут развить инновационный кластер
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и «Почта России» заключили соглашение о взаимодействии и планах по созданию в столице инновационного кластера. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил представитель пресс-службы департамента.
IT-платформа Московского инновационного кластера работает с сентября 2019 года и объединяет широкий спектр инструментов поддержки и развития инновационных проектов. Позволяет участникам кластера не только презентовать продукцию и выводить ее на маркетплейсы, но и находить партнеров для реализации проектов.
Сотрудничество столичных властей и «Почты России» необходимо для создания новых инновационных продуктов и услуг. Предусмотрели развитие экспорта и коммерциализацию технологий, которые создали резиденты Московского инновационного кластера.
«Сотрудничество в рамках кластера с крупнейшими российскими компаниями, такими как «Почта России», безусловно, поспособствует динамичному развитию проекта», — резюмировал руководитель ДПИР Алексей Фурсин .
Программа @innovationsOpen в этом году вызывает у большинства два вопроса: что такое #МИК и для чего он нужен? Рекомендуем интервью руководителя #ДПИР Алексея Фурсина, в котором он подробно рассказал о цифровой платформе: https://t.co/JgxImw3uQS pic.twitter.com/NuMlkz0XoS— Московский инновационный кластер (@innoclustermsk) 22 октября 2019 г.