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 Эксперт призвал принять жесткие меры к захватившим граждан РФ террористам ПНС Ливии

Эксперт призвал принять жесткие меры к захватившим граждан РФ террористам ПНС Ливии
17:40   22 Октября 2019
Россия

Власти Москвы и «Почта России» помогут развить инновационный кластер

Власти Москвы и «Почта России» помогут развить инновационный кластер

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и «Почта России» заключили соглашение о взаимодействии и планах по созданию в столице инновационного кластера. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил представитель пресс-службы департамента.

IT-платформа Московского инновационного кластера работает с сентября 2019 года и объединяет широкий спектр инструментов поддержки и развития инновационных проектов. Позволяет участникам кластера не только презентовать продукцию и выводить ее на маркетплейсы, но и находить партнеров для реализации проектов.

Сотрудничество столичных властей и «Почты России» необходимо для создания новых инновационных продуктов и услуг. Предусмотрели развитие экспорта и коммерциализацию технологий, которые создали резиденты Московского инновационного кластера.

«Сотрудничество в рамках кластера с крупнейшими российскими компаниями, такими как «Почта России», безусловно, поспособствует динамичному развитию проекта», — резюмировал руководитель ДПИР Алексей Фурсин .

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #общество #почта россии #инновационный кластер

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