Власти Москвы и «Почта России» помогут развить инновационный кластер

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и «Почта России» заключили соглашение о взаимодействии и планах по созданию в столице инновационного кластера. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил представитель пресс-службы департамента.

IT-платформа Московского инновационного кластера работает с сентября 2019 года и объединяет широкий спектр инструментов поддержки и развития инновационных проектов. Позволяет участникам кластера не только презентовать продукцию и выводить ее на маркетплейсы, но и находить партнеров для реализации проектов.

Сотрудничество столичных властей и «Почты России» необходимо для создания новых инновационных продуктов и услуг. Предусмотрели развитие экспорта и коммерциализацию технологий, которые создали резиденты Московского инновационного кластера.