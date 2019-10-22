Путин наградил следователя, ведущего дело о пожаре в «Зимней вишне»

Старший следователь Рустам Габдулин, возглавлявший следственную группу по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени президентом РФ Владимиром Путиным.

Помимо пожара в «Зимней вишне» Габдулин расследовал немало резонансных дел, в том числе и дело о массовых беспорядках в июле в Москве.

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени Габдулина Рустама Рашитовича — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ», — сказано в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В годовщину трагического пожара в Кемерове, унесшего жизни 60 человек, Генпрокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче управленца Вячеслава Вишневского, которого следствие обвиняет в даче взятки главе инспекции Госстройнадзора при согласовании перепланировки торгового центра в 2013-2014 годах. 25 марта СК сообщил, что потерпевшие по делу о пожаре в «Зимней вишне» предъявили требования о компенсации на сумму более двух миллиардов рублей. В середине сентября на месте сгоревшего ТЦ открылся Сквер Ангелов.