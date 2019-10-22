Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, врезавшемуся в подземный переход в Москве

Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, врезавшемуся в подземный переход в Москве. Трагедия произошла в декабре 2017 года на станции метро «Славянский бульвар».

Дорогомиловский суд Москвы признал Тихонова виновным в нарушении ПДД, которое повлекло за собой смерть четырех человек. Его приговорили к четырем годам колонии. Защита водителя обжаловала приговор. Мосгорсуд счел решение Дорогомиловского суда незаконным и отменил приговор, направив уголовное дело на пересмотр в эту же инстанцию. До вынесения нового вердикта суда Виктор Тихонов будет находиться под домашним арестом.

Напомним, 25 декабря 2017 года автобус, за рулем которого находился Виктор Тихонов, выехал с остановки общественного транспорта на тротуар и врезался в пешеходный переход станции метро. Водитель ошибочно нажал педаль газа, за пару секунд разогнавшись до 23 километров в час.

В результате аварии погибли четыре человека, двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии, восемь человек получили травмы. Адвокат водителя говорит, что автобус был неисправен, что и стало причиной случившегося. Сам Тихонов вину не признает.