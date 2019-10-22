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17:17   22 Октября 2019
Россия

Минстрой планирует передать регионам полномочия по разработке систем теплоснабжения

Минстрой планирует передать регионам полномочия по разработке систем теплоснабжения

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует передать регионам полномочия в разработке систем теплоснабжения. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя Роман Сорокин в ходе выступления на конференции «Теплоснабжение-2019».

«Прорабатывается вопрос о передаче полномочий в разработке систем теплоснабжения на региональный уровень», — сказал он.

По словам Сорокина, такое действие необходимо сделать, чтобы создать единый центр принятия технических, тарифных и инвестиционных решений. Ведомство в дальнейшем планирует ориентироваться на взгляды и на подходы, которые есть у ресурсников. Минстрой готов лоббировать интересы, не только в финансовом направлении.

«Будем брать все конструктивные вещи, которые есть, и которые не воспринимались министерством ранее», — резюмировал Сорокин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минстрой #общество #регионы #теплоснабжение

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