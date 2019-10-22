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16:56   22 Октября 2019
Россия

СКР проводит проверку после гибели трех человек при проведении горных работ на Таймыре

СКР проводит проверку после гибели трех человек при проведении горных работ на Таймыре

СКР проводит проверку после гибели трех человек при проведении горных работ на руднике «Норникеля» на Таймыре. Как сообщает ведомство, следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и установить причину ЧП.

Известно, что на руднике «Таймырский» на глубине в 1345 метров проводились горные работы. Погибли трое мужчин в возрасте 40, 45 и 49 лет. Кроме того, есть пострадавшие, их количество не уточняется. Тела погибших нашли сотрудники рудника.

На месте работают спасатели, а руководство «Норильского никеля» проводит внутреннее расследование, отмечают в СК РФ.

При этом уточняется, что обрушения на руднике из-за ЧП не произошло, поэтому он продолжает работать в штатном режиме.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #красноярский край #рудник #норильск #норникель

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