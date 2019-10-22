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17:00   22 Октября 2019
Россия

Медведев обратил внимание на важность морали при создании искусственного интеллекта

Медведев обратил внимание на важность морали при создании искусственного интеллекта

Моральные качества ученых, внедряющих искусственный интеллект, важны, однако в перспективе большее значение может иметь моральность самого искусственного интеллекта. Такое мнение выразил премьер РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации».

Говоря о моральности тех, кто внедряет новые технологии, Медведев привел в пример тех, кто создал ядерное оружие. По его мнению, такие качества вне всякого сомнения имеют значение.

«Но мы не должны забывать, что мы скоро можем подойти к ситуации, когда значение будет иметь моральность самого искусственного интеллекта. Особенно если мы — а так говорят футурологи — через 40–50 лет впишемся в эпоху суперинтеллекта», — добавил он.

Но решать эти вопросы предстоит уже не нам, а будущим поколениям, которые будут владеть, скорее всего, совершенно иными знаниями, сказал глава правительства.

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #наука #общество #искусственный интеллект

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