Медведев обратил внимание на важность морали при создании искусственного интеллекта

Моральные качества ученых, внедряющих искусственный интеллект, важны, однако в перспективе большее значение может иметь моральность самого искусственного интеллекта. Такое мнение выразил премьер РФ Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации».

Говоря о моральности тех, кто внедряет новые технологии, Медведев привел в пример тех, кто создал ядерное оружие. По его мнению, такие качества вне всякого сомнения имеют значение.

«Но мы не должны забывать, что мы скоро можем подойти к ситуации, когда значение будет иметь моральность самого искусственного интеллекта. Особенно если мы — а так говорят футурологи — через 40–50 лет впишемся в эпоху суперинтеллекта», — добавил он.

Но решать эти вопросы предстоит уже не нам, а будущим поколениям, которые будут владеть, скорее всего, совершенно иными знаниями, сказал глава правительства.