Более трех тысяч россиян осудили за вред экологии
Российские суды за первую половину 2019 года вынесли обвинительные приговоры более трем тысячам человек за вред экологии. Об этом говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде РФ.
Согласно документу, с начала года осудили 3110 человек, а пять — оправдали. Большая часть преступлений касается незаконной охоты и рыбалки. Так, 840 человек осудили из-за незаконного вылова водных биологических ресурсов, 188 граждан — за незаконную охоту, а 145 россиян — за добычу и продажу краснокнижных видов животных.
Почти 1800 человек оказались на скамье подсудимых за незаконную вырубку деревьев и кустарников, а 17 — за неосторожное обращение с огнем, что стало причиной лесного пожара. В списке также есть обвинительные приговоры за загрязнение воды и атмосферы, порчу земли.
Вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак провели совещание о реализации норм Парижского соглашения и введении системы мониторинга и отчетности выбросов парниковых газов #экология https://t.co/QqmIFhIeTS— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 18 октября 2019 г.