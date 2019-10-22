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16:55   22 Октября 2019
Россия

Более трех тысяч россиян осудили за вред экологии

Более трех тысяч россиян осудили за вред экологии

Российские суды за первую половину 2019 года вынесли обвинительные приговоры более трем тысячам человек за вред экологии. Об этом говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде РФ.

Согласно документу, с начала года осудили 3110 человек, а пять — оправдали. Большая часть преступлений касается незаконной охоты и рыбалки. Так, 840 человек осудили из-за незаконного вылова водных биологических ресурсов, 188 граждан — за незаконную охоту, а 145 россиян — за добычу и продажу краснокнижных видов животных.

Почти 1800 человек оказались на скамье подсудимых за незаконную вырубку деревьев и кустарников, а 17 — за неосторожное обращение с огнем, что стало причиной лесного пожара. В списке также есть обвинительные приговоры за загрязнение воды и атмосферы, порчу земли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #приговор #экология #вред

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