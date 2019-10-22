Более трех тысяч россиян осудили за вред экологии

Российские суды за первую половину 2019 года вынесли обвинительные приговоры более трем тысячам человек за вред экологии. Об этом говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде РФ.

Согласно документу, с начала года осудили 3110 человек, а пять — оправдали. Большая часть преступлений касается незаконной охоты и рыбалки. Так, 840 человек осудили из-за незаконного вылова водных биологических ресурсов, 188 граждан — за незаконную охоту, а 145 россиян — за добычу и продажу краснокнижных видов животных.

Почти 1800 человек оказались на скамье подсудимых за незаконную вырубку деревьев и кустарников, а 17 — за неосторожное обращение с огнем, что стало причиной лесного пожара. В списке также есть обвинительные приговоры за загрязнение воды и атмосферы, порчу земли.