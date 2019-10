Боливия устала от благопристойного облика Моралеса, но потерпит

Выборы президента Боливии проходят на фоне народных волнений. Уличные беспорядки в нескольких городах вспыхнули после того, как глава Верховного избирательного суда (аналог ЦИК) заявил, что второго тура может не быть. По данным Reuters, митингует преимущественно восток страны, где живут обеспеченные боливийцы. В ночь с понедельника на вторник активисты принялись громить и поджигать в городах Ла-Пас, Риберальта, Якуиба, Пандо и Тариха.

После подсчета 95,3% голосов действующий президент-социалист Эво Моралес, находящийся у власти с 2005 года, набирает 46,85%, а идущий вторым журналист Карлос Меса – 36,72%.

Меса уже был президентом Боливии с 2003 по 2005 годы. Он пришел к победе во главе партии неолиберального толка «Революционное националистическое движение» (MNR). Он подал в отставку 2005 году, когда в стране подняли голову левые силы и общество охватил страх перед гражданской войной.

Шансы Месы на реванш увеличиваются во втором туре, однако по боливийским законам кандидат в президенты может победить и в первом туре. Для этого достаточно опередить идущего вторым на 10%. После решения боливийского избиркома приостановить подсчет голосов, что и спровоцировало беспорядки, Меса обвинил комиссию в сговоре с Моралесом и заявил, что не признает результаты голосования. Внезапная пауза при подсчете обеспокоила наблюдателей из Организации американских государств (ОАГ), которые призвали следовать букве закона и избегать насилия.

Несмотря на упреки в адрес Моралеса со стороны оппозиции, он, вероятно, запомнится людям, как последовательный реформатор и самый колоритный президент, сменивший европейский костюм на традиционную одежду коренного жителя Анд. Моралес — представитель племени аймара, которые в XV веке оказались под властью инков, а позже — испанской короны. Его путь в большой политике начался в 1995 году.

Моралес выращивал коку, был секретарем федерации «кокалерос» в провинции Кочабамба, стал профсоюзным лидером, а затем возглавил партию «Движение за социализм» (МАС). В ходе президентской кампании обещал защищать права коренных народов, бороться с империализмом, перераспределить газовые богатства Боливии. В своих выступлениях он демонстрировал ожерелье из листьев коки как символ культуры Анд, которой угрожал империалистический гнет США.

По мнению Моралеса, американцы должны были решать проблему наркопотребления, не вмешиваясь во внутренние дела Боливии. Будущий президент напоминал о давней традиции коренного населения жевать листья коки, поддерживая силы во время длительной охоты или тяжелой работы на полях. Будучи сторонником легализации, он даже жевал листья на трибуне в ООН.

При Моралесе Боливия проделала путь от самой бедной страны Южной Америки до твердо стоящей на ногах экономической державы. По данным Inter-American Development Bank, уровень бедности при нем сократился с 38% до 15%, а ВВП на душу населения вырос с 1000 до 3600 долларов. Моралес почти сдержал обещание национализации, вынудив нефтегазовые компании платить в бюджет 82% от доходов, вместо 18%, как ранее. Так, если в 2002 году Боливия получила от добычи углеводородов 173 миллиона долларов, то к 2006 году она получила 1,3 миллиарда.

Экономика пошла на спад, когда упали мировые цены на сырье. Власти второй по запасам природного газа южноамериканской страны сегодня вынуждены брать деньги в долг и тратить накопленные резервы. Дефицит бюджета Боливии составляет 8% — уровень терпящей экономическое бедствие Венесуэлы. Моралес, вероятно, из борца за права трудящихся превратился в живое подтверждение слов лорда Актона о том, что власть развращает.

Переизбиравшийся трижды Моралес в 2016 году пожелал идти на четвертый срок вопреки конституции. Вопрос был вынесен на референдум, который индеец-социалист проиграл с незначительным перевесом.

Рейтинг президента подорвала новость о том, что мать его ребенка Габриэла Сапата удивительным образом устроилась на высокую должность в китайскую компанию CAMC и получила доступ к крупным контрактам между компанией и боливийским государством.

Сторонники Моралеса в ответ завили, что против их национального лидера развязали грязную войну. Недоброжелатели, разумеется, вынашивали свои коварные планы в Вашингтоне. Впрочем, в ноябре 2017 года Верховный трибунал юстиции (аналог Конституционного суда) разрешил Моралесу баллотироваться на четвертый срок.

Основного конкурента действующему президенту Карлоса Месу эксперт характеризует как умеренного политика, не принадлежащего к агрессивной правой оппозиции и чья программа несущественно расходится с социалистическим курсом Моралеса. И полагает, что правящая социалистическая партия проявила политическую недальновидность.

