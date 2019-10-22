Ветврач осудил клинику в Нижнекамске, отказавшую в помощи умирающему псу

История о равнодушии персонала ветклиники «Cats&Dogs» в Нижнекамске возмутила россиян, а снятое очевидицей видео, где ветврач отказывает плачущему пожилому мужчине с умирающим любимцем на руках, стремительно распространилось в сети. Заслуженный ветврач РФ Сергей Середа поделился в интервью Nation News, как он оценивает действия ветеринара клиники.

Автор видео утверждает, что сотрудница ветклиники отказалась осматривать сбитую машиной собаку, потому что у хозяина не было при себе справки о прививках питомцу.

«Сегодня стали свидетелями, как примерно в 8:30 на остановке у гостиницы «Кама» таксист сбил собаку. Собака не бездомная, хозяин – пожилой мужчина. Сразу же обзвонили все ветеринарные клиники города, в воскресенье работала лишь одна из них – та, что находится на улице Южной. Мы попросили принять. Собака умирала и уже практически не подвала признаков жизни, но врач вместо того, чтобы оказать экстренную помощь, потребовала с хозяина ветеринарный паспорт», — заявляет Арина Арсланова, наблюдавшая ситуацию.

Арсланова утверждает, что пожилой мужчина в слезах умолял ветеринара принять собаку платно, но врач требовал ответить на вопросы: когда была сделана прививка от бешенства, какая конкретно вакцина была введена и в какой клинике. Пес умер прямо на пороге «медицинского» заведения. При этом на сайте клиники указывалось, что услуги по предоставлению экстренной помощи животным также оказываются.

После того, как СМИ написали о возмутительной ситуации, администрация клиники не поспешила извиниться перед пенсионером, а закрыла свою группу ВКонтакте, чтобы скрыть негативные отзывы о своей работе. Но в редакции Nation News имеются скриншоты постов недовольных посетителей. Позже «Комсомольская правда» сообщила, что ветклиника извинилась перед пожилым горожанином, а фигурировавшая в видео ветврач якобы снята с должности.

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа уверен, что врач ветклиники «Cats&Dogs» поступила неэтично, а принимать больное животное необходимо, несмотря на заключение о прививках.