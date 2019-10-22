Доклад Малькевича о террористах ПНС Ливии произвел фурор на форуме в Анкаре

Доклад главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича о террористах ПНС Ливии произвел фурор на форуме в Анкаре. В столице Турции проходит Международный симпозиум по радикализации и экстремизму.

Александр Малькевич выступил на форуме с докладом о взаимодействии некоммерческих организаций с социальными медиа в рамках борьбы с терроризмом. В докладе он рассказал о ситуации в Ливии и о том, какие преступления на территории страны совершают представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС Ливии), которые по факту являются террористами, пытающими людей в тюрьмах.

Малькевич рассказал, как в тюрьме «Митига» до сих пор находятся двое граждан России, хотя с весны 2019 года им до сих пор не предъявлены обвинения, а сами они не знают, за какое преступление их держат в заложниках. Глава ФЗНЦ уверен, что чем больше людей узнают о том, какие преступления в Триполи совершает ПНС Ливии, тем скорее на ситуацию можно будет повлиять. По словам Малькевича, кровавый беспредел в Ливии пора остановить, ведь при прежнем президенте Муаммаре Каддафи страна была богатейшей на Африканском континенте.

В ходе своего выступления на форуме Александр Малькевич рассказал, что сейчас происходит в Триполи и в Ливии в целом. Он отметил, что представитель американского Госдепа очень внимательно слушал его доклад «буквально с выпученными глазами». Глава Фонда говорит, что для представителя США стало новостью, что Ливией пытаются руководить террористы и преступники из Правительства национального согласия.

«Многие участники оказались поставлены буквально в тупик моим вопросом, как быть и что делать, если террористы уже находятся у власти, как это имеет место в Триполи», — рассказал Александр Малькевич корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В течение восьми лет в Ливии не прекращается гражданская война, которая началась, когда убили президента страны Муаммара Каддафи. Сейчас столицу контролируют террористы из ПНС Ливии, которое возглавляет Файез Саррадж, а членами являются представители известных террористических группировок.

В тюрьме Триполи с весны находятся двое граждан России — сотрудник ФЗНЦ Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан. Их держат за решеткой без предъявления обвинения, не дают общаться с адвокатом, россияне находятся в камере в пятидесятиградусной жаре без еды и воды.