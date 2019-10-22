Всемирный банк обсудит поставки туркменского газа в Европу
Всемирный банк готов обсудить с Туркменией поставки природного газа в Европу. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил главный эксперт по нефти и газу The World Bank Александр Хуурдеман в ходе выступления на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2019» в Ашхабаде.
По его словам, Туркмения занимает по объемам запасов природного газа четвертое место в мире. Ашхабад основную часть добываемого топлива поставляет Китаю. Также Туркмения недавно возобновила поставки природного газа в РФ.
Александр Хуурдеман подчеркнул, что поставки туркменского газа европейским странам обсуждали много раз, однако никогда не осуществляли. После подписания Конвенция по правовому статусу Каспия и завершения работ по созданию в 2020 году Южного газового коридора, поставки туркменского газа странам-членам Европейского союза становятся близкими к реальности.
«Мы готовы к обсуждению с туркменской стороной вопроса поставок природного газа в Европу», — резюмировал эксперт Всемирного банка.
⚡️ “Highlights from the 2019 World Bank Group/IMF Annual Meetings” #WBGMeetings https://t.co/VGYbjuB4iS— World Bank (@WorldBank) 19 октября 2019 г.