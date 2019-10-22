Всемирный банк обсудит поставки туркменского газа в Европу

Всемирный банк готов обсудить с Туркменией поставки природного газа в Европу. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил главный эксперт по нефти и газу The World Bank Александр Хуурдеман в ходе выступления на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2019» в Ашхабаде.

По его словам, Туркмения занимает по объемам запасов природного газа четвертое место в мире. Ашхабад основную часть добываемого топлива поставляет Китаю​​​. Также Туркмения недавно возобновила поставки природного газа в РФ.

Александр Хуурдеман подчеркнул, что поставки туркменского газа европейским странам обсуждали много раз, однако никогда не осуществляли. После подписания Конвенция по правовому статусу Каспия и завершения работ по созданию в 2020 году Южного газового коридора, поставки туркменского газа странам-членам Европейского союза становятся близкими к реальности.