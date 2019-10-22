Навальный помог попасть в МГД коммунисту из «черного списка» адвокатов

Кандидат от КПРФ Евгений Ступин смог попасть в Мосгордуму благодаря «Умному голосованию» Алексея Навального. Однако выяснилось, что Ступин — адвокат, обманывающий налоговую и избирателей, пишет Федеральное агентство новостей.

Коммунист является основателем адвокатской фирмы «Ступин и партнеры». В его команду входят юристы Андрей Котельников и Елена Петрова. Контора предлагает широкий спектр различных юридических услуг. За свою работу, например, за участие в уголовном деле Ступин просит ни много ни мало 100 тысяч рублей.

При этом юрист внесен в «черный список» адвокатов из-за практически полного отсутствия выигранных дел. Клиенты жалуются на некомпетентность и грубость адвоката, а также на отсутствие результата.

Кроме того, ФАН выяснило, что компания «Ступин и партнеры» не зарегистрирована в качестве юридического лица, что является нарушением. Платятся ли в таком случае налоги? Вопрос риторический. В итоге получается, что объединение действует нелегально.

Показательно одно из дел Ступина, о котором он рассказал на своем сайте. В материале говорится, что благодаря его иску удалось отсудить у ГБУ «Жилищник» миллион рублей в пользу Екатерины Шевченко, чья мать — Галина Токмакова — погибла после падения на лед.

Но на деле оказалось не все так просто. Вместо того, чтобы искать виновных в гибели женщины, юрист ограничился подачей гражданского иска в суд о взыскании морального вреда. При этом вместо заявленной суммы в пять миллионов рублей пострадавшей выплатили всего 500 тысяч. Но важнее, что дочь погибшей в большей степени имела претензии к врачам, которые оказали неквалифицированную медицинскую помощь. Токмакова болела сахарным диабетом, чего врачи не учли, и женщина умерла от сепсиса и газовой гангрены. В ходе медэкспертизы был доказан факт наступления смерти из-за гангрены и сепсиса на фоне диабета. Но Ступин почему-то претензии врачам не предъявил.

Уголовных дел возбуждено не было, то есть все виновные по факту не наказаны. Ответственность понес лишь ГБУ «Жилищник».