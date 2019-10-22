ФСИН объяснила снижение числа арестантов и осужденных

Гуманизация уголовного законодательства и альтернативные виды наказаний поспособствовали снижению количества осужденных и арестантов в России, указали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний 22 октября.

В публикации напомнили, что в качестве альтернативных наказаний в 2005 году ввели обязательные работы, а в 2017 — принудительные. Это и совершенствование уголовного законодательства привели к сокращению числа арестантов. Причем, это начало происходить еще в 2010 году.

«Сокращение числа находящихся под стражей связано не только с сокращением числа преступлений, более избирательным подходом к заключению под стражу за нетяжкие преступления, но и за счет альтернативных мер пресечения», — указали в службе.

Ранее пресс-бюро ФСИН сообщило, что количество арестантов, осужденных, обвиняемых и подозреваемых упало до исторического минимума. Так, по данным на октябрь, в колониях содержится порядка 434 тысяч человек, а в СИЗО — менее 99 тысяч.