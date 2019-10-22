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16:02   22 Октября 2019
Россия

Россиянам придется переквалифицироваться из-за роботизации труда, уверен Медведев

Россиянам придется переквалифицироваться из-за роботизации труда, уверен Медведев

Россиянам придется переквалифицироваться из-за роботизации труда, уверен российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая на пленарной сессии форума «Открытые инновации», он заявил, что уже сейчас ряд стран переходит на роботизацию.

В пример Медведев привел Германию, Южную Корею и Сингапур, где технологически и финансово все готово к тому, чтобы перейти на роботизированный труд. По словам российского премьера, уже сейчас в мире вместо людей работает более двух с половиной миллионов роботов.

Как отметил премьер-министр страны, россиянам нужно готовиться к тому, что предстоит работать с технологиями автоматизации. Роботам предстоит выполнять низкоквалифицированный труд, заявил Медведев. По его мнению, для переквалификации необходимы люди, обладающие креативом и умением оперативно решать различные вопросы. В связи с этим потребуется и изменение системы образования, подчеркнул Медведев.

Кроме того, глава правительства отметил, что развитие роботизации не должно повлечь за собой кризис на рынке труда для людей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #роботизация

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