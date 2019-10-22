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16:15   22 Октября 2019
Россия

Фигурант дела об избиении журналиста Кашина приговорен за похищение

Фигурант дела об избиении журналиста Кашина приговорен за похищение

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 8 годам колонии фигуранта дела о нападении на журналиста Олега Кашина Вячеслава Борисова. Он осужден по обвинению в похищении экс-гендиректора НТЦ «Завод Ленинец» Александра Горбунова, тоже фигурировавшего в деле о покушении на убийство журналиста девять лет назад.

«Суд назначил наказание Борисову в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказано в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Следствие считает, что в 2014 году Борисов и восемь его соучастников похитили гендиректора завода Александра Горбунова, чтобы получить информацию, компрометирующую жертву. Ранее журналист Кашин утверждал, что Борисов избивал его арматурой во время нападения в Москве осенью 2010 года.

Фигурант дела об избиении журналиста Кашина приговорен за похищение

Напомним, в 2015 году пострадавший накануне Горбунов, которого Кашин называл одним из организаторов преступления, участвовал в очной ставке вместе с другими фигурантами, в том числе и с признавшим вину Данилом Веселовым — он дал показания на других участников дела о покушении на убийство Кашина.

Фигурант дела об избиении журналиста Кашина приговорен за похищение

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #кашин

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