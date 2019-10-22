Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, врезавшемуся в подземный переход в Москве

Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, врезавшемуся в подземный переход в Москве

 Минстрой планирует передать регионам полномочия по разработке систем теплоснабжения

Минстрой планирует передать регионам полномочия по разработке систем теплоснабжения

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Боливия устала от благопристойного облика Моралеса, но потерпит

Боливия устала от благопристойного облика Моралеса, но потерпит

 Доклад Малькевича о террористах ПНС Ливии произвел фурор на форуме в Анкаре

Доклад Малькевича о террористах ПНС Ливии произвел фурор на форуме в Анкаре
Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, врезавшемуся в подземный переход в Москве

Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, врезавшемуся в подземный переход в Москве

 Минстрой планирует передать регионам полномочия по разработке систем теплоснабжения

Минстрой планирует передать регионам полномочия по разработке систем теплоснабжения

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Боливия устала от благопристойного облика Моралеса, но потерпит

Боливия устала от благопристойного облика Моралеса, но потерпит

 Доклад Малькевича о террористах ПНС Ливии произвел фурор на форуме в Анкаре

Доклад Малькевича о террористах ПНС Ливии произвел фурор на форуме в Анкаре
16:05   22 Октября 2019
Россия

МВД заявило о готовности внедрить искусственный интеллект в работу

МВД заявило о готовности внедрить искусственный интеллект в работу

МВД РФ готово использовать искусственный интеллект в своей работе. Поскольку министерство использует огромные массивы информации, ему нужны новые технологии.

Замглавы МВД Виталий Шулика заявил, без цифровых технологий работа искусственного интеллекта невозможна. При этом ведомство готово сделать прорыв в этой сфере.

«Я думаю, что мы совместно с теми, кто готов к нам примкнуть, сделаем серьезный прорыв, потому что при огромном объеме информации нам нужны модели (искусственного интеллекта), которые сотрудники будут анализировать и выдавать рекомендации», — отметил он.

На данном этапе специалисты министерства исследуют ситуацию в других странах, где органы внутренних дел используют в своей работе искусственный интеллект. Например, в Штатах есть робот, который патрулирует улицы, в Дубае — цифровой полицейский участок для приема заявлений граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#технологии #правоохранительные органы #искусственный интеллект #мвд рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...