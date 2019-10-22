МВД заявило о готовности внедрить искусственный интеллект в работу

МВД РФ готово использовать искусственный интеллект в своей работе. Поскольку министерство использует огромные массивы информации, ему нужны новые технологии.

Замглавы МВД Виталий Шулика заявил, без цифровых технологий работа искусственного интеллекта невозможна. При этом ведомство готово сделать прорыв в этой сфере.

«Я думаю, что мы совместно с теми, кто готов к нам примкнуть, сделаем серьезный прорыв, потому что при огромном объеме информации нам нужны модели (искусственного интеллекта), которые сотрудники будут анализировать и выдавать рекомендации», — отметил он.

На данном этапе специалисты министерства исследуют ситуацию в других странах, где органы внутренних дел используют в своей работе искусственный интеллект. Например, в Штатах есть робот, который патрулирует улицы, в Дубае — цифровой полицейский участок для приема заявлений граждан.