Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

Президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган на встрече в Сочи обсудят заявления Вашингтона на фоне турецкой операции против курдов-террористов в Сирии, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Мы видим, что ситуация непростая — идет обмен заявлениями между Анкарой и Вашингтоном, достаточно беспрецедентный, заявления звучат удивительные», — напомнил он в эфире Первого канала.

Официальный представитель Кремля отметил, что детального обмена мнениями между лидерами РФ и Турции требуют «много очень заявлений», в частности из уст их американского коллеги Дональда Трампа и государственного секретаря Штатов Майка Помпео.

Кроме этого, он прокомментировал письмо главы Америки , в котором тот призывал Эрдогана «не быть дураком» и «не строить из себя крутого парня». Также Трамп предлагал договориться с курдскими радикалами, а в противном случае обещал разрушить турецкую экономику.

«Письмо Трампа вообще уникально. Это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики», — отреагировал Песков.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны покинуть захваченные территории. Если этого не произойдет, то военные Турции будут продолжать наступление до полного освобождения земель.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.