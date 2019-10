Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати

‼В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ СЫНА У ТИМАТИ В ДАГЕСТАНЕ УЧАСТИЛИСЬ АБОРТЫ. ⠀ ‼В Центр защиты материнства и детства "Тёплый дом на горе" в Махачкале за помощью обратилась девушка, чей муж настоял на аборте только потому, что будущий ребёнок это девочка. «Даже у Тимати родился сын!!!»-чем я хуже? Заявил муж несчастной. ⠀ - Вчера вечером нам позвонила девушка, представилась Аминой.( имя изменено), - рассказывает сотрудник центра, - и рассказала, что она после аборта убежала от мужа и ей некуда идти. Девушка была в положении и на плановом узи в 12 недель ей сказали, что у неё будет девочка. Для Амины это был первый и желанный ребёнок и его пол был для нее не важен. - Лишь бы здоровый, - рассказывает Амина. Чего не скажешь о муже девушки, который уже имел двух дочерей от предыдущего брака. - Как только он узнал, что я жду дочку, он изменился до неузнаваемости. Охладел, стал совершенно чужим и потребовал избавиться от ребёнка. -Зачем мне третья дочка? Я женился на тебе ради сына! - так он сказал. Я и плакала и умоляла его сохранить жизнь ребёнку, но он был непреклонен. - рассказывает девушка. А 16 октября, когда вся сеть была переполнена сообщениями о том, что у Тимати родился мальчик у супругов случился громкий скандал. -Нормальные женщины рожают сыновей! Вот у Тимати родился сын! - упрекнул девушку муж. И на следующий день, оказывая психологическое и физическое давление, отвёз Амину в один из столичных абортариев, где девушке сделали аборт. Это стало для девушки огромным стрессом, что она не выдержала и, тайком сбежав от мужа, обратилась к нам за помощью. -Я никогда к нему не вернусь, я совершила страшную ошибку-, плачет Амина. Родственники девушки живут за пределами Дагестана и не имеют с ней связи. Сейчас с девушкой работает наш психолог. Оказывается вся необходимая помощь. ‼По анонимной статистике 18,8% всех абортов в Дагестане совершаются по половому признаку. Центр защиты материнства и детства "Теплый дом на горе" ведёт работу на сокращение абортов и увеличения рождаемости. @rusprolife @timatiofficial @womenprolife #теплыйдомнагоре #приютдлямам #беременность #дагестан #махачкала #селективныеаборты #аборт #праваженщин #правонаматеринство #правачеловека #тимати

A post shared by ТЁПЛЫЙ ДОМ НА ГОРЕ (@dagmama.ru) on Oct 21, 2019 at 3:05am PDT