Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати

Житель Дагестана принудил 19-летнюю супругу к аборту, когда узнал, что та носит девочку. Мужчина назвал жену неполноценной и заявил, что даже Тимати супруга родила сына. Директор дагестанского Центра защиты материнства и детства Евгения Величкина в комментарии «360» рассказала, что девушка сразу после аборта сбежала от мужа.

«Он ее избил, насильно привез в абортарий, угрожал ей всячески. Так получилось, что он ее вынудил, она была сломлена психологически. Сделала аборт, о чем очень жалеет», — добавила сотрудница центра.

Сейчас девушку из приюта направили в «безопасное место». Муж пытается найти супругу, но пока безуспешно. Директор дагестанского центра отметила, если угрозы прекратятся, тогда девушку переведут обратно на реабилитацию.