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15:38   22 Октября 2019
Россия

Московский суд оштрафовал «Мемориал» за отсутствие маркировки иноагента

Московский суд оштрафовал «Мемориал» за отсутствие маркировки иноагента

Правозащитное общество «Мемориал», признанное иностранным агентом, оштрафовано Тверским судом Москвы за нарушение правил ведения деятельности организации-иноагента.

22 октября Тверской районный суд Москвы признал «Мемориал» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (издание или распространение некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение без указания на то, что они распространены иностранным агентом).

Московский суд оштрафовал «Мемориал» за отсутствие маркировки иноагента

Судья назначил организации наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Напомним, в 2016 году «Мемориал» внесли в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Ранее в середине октября Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать движение «За права человека», лидером которого выступает правозащитник Лев Пономарев, а также исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц за неоднократные, по мнению ведомства, нарушения российского законодательства.

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Автор: Тимофей Булочкин
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