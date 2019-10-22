Московский суд оштрафовал «Мемориал» за отсутствие маркировки иноагента

Правозащитное общество «Мемориал», признанное иностранным агентом, оштрафовано Тверским судом Москвы за нарушение правил ведения деятельности организации-иноагента.

22 октября Тверской районный суд Москвы признал «Мемориал» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (издание или распространение некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и (или) их распространение без указания на то, что они распространены иностранным агентом).

Судья назначил организации наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Напомним, в 2016 году «Мемориал» внесли в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Ранее в середине октября Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать движение «За права человека», лидером которого выступает правозащитник Лев Пономарев, а также исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц за неоднократные, по мнению ведомства, нарушения российского законодательства.