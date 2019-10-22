Медведев предупредил россиян о неминуемой роботизации
Россиянам необходимо готовиться к серьезной переквалификации из-за роботизации труда, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии форума «Открытые инновации» 22 октября.
По его словам, в мире уже работает около двух с половиной миллионов роботов. По большей части такое замещение труда наблюдается в странах, которые готовы к этому не только финансово, но и технологически. Среди стран, сделавших свой выбор в пользу роботизации, премьер назвал Германию, Корею и Сингапур.
Сейчас важно обучать специалистов, которые будут квалифицироваться на технологиях, автоматизации и роботах. Люди роботизированного поколения должны обладать креативным мышлением и способностью быстро справляться с проблемами. А для этого необходимо изменить систему образования, сказал глава правительства.
«Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам», — подчеркнул Медведев.
Роботизация ждет и Россию, предупредил он. К тому же, в нашей стране для этого «достаточно неплохая» база.
«Не зря крупные технологические компании, технологические гиганты, такие как Apple, Google, Huawei и некоторые другие борются за наших выпускников, которые будут определять лицо цифрового мира», — добавил председатель Кабмина.