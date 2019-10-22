Синоптики рассказали, с чем связано однодневное похолодание в Москве. По данным Гидрометцентра, в центральную часть России пришел холодный атмосферный фронт.

Сообщается, что температура воздуха понизилась на 2-4 градуса. Прохладный циклон охладил воздух всего на один день, поэтому в среду в регионе вновь потеплеет до весенних отметок. По данным синоптиков, в среду, 23 октября, в Москве и центральной части страны будет +14...+16 градусов, но местами ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Специалисты отмечают, что температурная норма превышена на 8-10 градусов. Ближе к выходным станет чуть прохладнее - +9...+14 градусов, осадков не ожидается.

Эта неделя станет последней теплой неделей в столице и центральной части РФ. Начиная с воскресенья, в регионе станет холодать, придет порывистый ветер и начнутся осадки.