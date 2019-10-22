Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

Бельгийские военные, участвующие в миссиях НАТО, будут вновь использовать бумажные карты и обычные компасы из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны России. Об этом пишет издание De Morgen.

В прошлом году Норвегия и Финляндия обвинили Москву во вмешательстве в работу системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, которые прошли 25 октября — 7 ноября 2018 года. В связи с этим сейчас все больше внимания во время тренировок уделяется использованию штабной карты и навигации по компасу.

Ранее помощник секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что инцидент со сбоем GPS на учениях НАТО Trident Juncture был исчерпан в считанные дни после обмена информацией с Финляндией. В МИД РФ считают, что Норвегия могла использовать этот инцидент для отвлечения внимания от внутренних проблем.