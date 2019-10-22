Клинцевич предупредил НАТО об опасностях русской зимы

Страны Североатлантического альянса потратили десятки миллионов евро на зимнюю экипировку, которая согреет бойцов НАТО в 40-градусный мороз. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии «360» оценил покупку альянса. По его словам, странам НАТО «в лесу зимой с медведем делать нечего».

«Вам надо ломиться как можно быстрее от границы, даже если у вас есть техника, деньги и личный состав. С медведем шутить в зимнюю пору не стоит», — добавил парламентарий.

Североатлантический альянс заказал 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа, чтобы проводить операции при минусовых температурах. Клинцевич считает, что НАТО превратило закупку зимней экипировки в информационный повод, а демонстративный шаг альянса — элемент психологического давления на граждан других стран.