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15:16   22 Октября 2019
Россия

Клинцевич предупредил НАТО об опасностях русской зимы

Клинцевич предупредил НАТО об опасностях русской зимы

Страны Североатлантического альянса потратили десятки миллионов евро на зимнюю экипировку, которая согреет бойцов НАТО в 40-градусный мороз. Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии «360» оценил покупку альянса. По его словам, странам НАТО «в лесу зимой с медведем делать нечего».

«Вам надо ломиться как можно быстрее от границы, даже если у вас есть техника, деньги и личный состав. С медведем шутить в зимнюю пору не стоит», — добавил парламентарий.

Североатлантический альянс заказал 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа, чтобы проводить операции при минусовых температурах. Клинцевич считает, что НАТО превратило закупку зимней экипировки в информационный повод, а демонстративный шаг альянса —  элемент психологического давления на граждан других стран.

«Вы должны, господа, четко знать, что войну вы начинаете, а мы ее заканчиваем в столицах всех стран, кто ее начал против России», — резюмировал Клинцевич.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато #клинцевич #зима

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