Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

 Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати

Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

 Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра
Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

 Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати

Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

 Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра
15:12   22 Октября 2019
Весь мир

Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Бывшего президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом костей таза, сообщило агентство Associated Press 22 октября.

Перелом стал результатом падения в доме, который находится в местечке Плейнс, штат Джорджия. Его пресс-секретарь отметила, что травма незначительна. Бывший глава Штатов находится в больнице в хорошем настроении и с нетерпением ждет возможности вернуться домой.

Стоит отметить, что это уже третье падение 95-летнего политика в этом году. Первый случай произошел весной, тогда ему сделали операцию по замене сустава. Второй инцидент случился в этом же месяце, как результат — 14 швов.

Напомним, что Картер является самым пожилым президентом США из ныне живущих. Он возглавлял страну с 1977 по 1981 год.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #картер #госпитализация #перелом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...