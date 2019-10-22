Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Бывшего президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом костей таза, сообщило агентство Associated Press 22 октября.

BREAKING: Spokeswoman says former President Jimmy Carter hospitalized with a pelvic fracture after falling in his home. https://t.co/n7c8GuINFn — The Associated Press (@AP) October 22, 2019

Перелом стал результатом падения в доме, который находится в местечке Плейнс, штат Джорджия. Его пресс-секретарь отметила, что травма незначительна. Бывший глава Штатов находится в больнице в хорошем настроении и с нетерпением ждет возможности вернуться домой.

Стоит отметить, что это уже третье падение 95-летнего политика в этом году. Первый случай произошел весной, тогда ему сделали операцию по замене сустава. Второй инцидент случился в этом же месяце, как результат — 14 швов.

Напомним, что Картер является самым пожилым президентом США из ныне живущих. Он возглавлял страну с 1977 по 1981 год.