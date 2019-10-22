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14:56   22 Октября 2019
Весь мир

Лидеров африканских стран в Сочи встречают русским караваем с солью

Лидеров африканских стран в Сочи встречают русским караваем с солью

Лидеров африканских стран, прибывших на саммит в Сочи, встречают русским караваем с солью. В аэропорту города встретили ряд делегаций.

Днем во вторник в Сочи прилетела делегация из Гвинеи, а президент страны Альфа Конде с удовольствием познакомился с русской традицией, когда гостей встречают хлебом и солью. Президент Гвинеи является автором идеи проведения саммита Россия — Африка, он рассказал о своей идее президенту России Владимиру Путину.

Саммит и экономический форум Россия — Африка стартует в Сочи 23 октября, он продлится два дня. В саммите поучаствуют более пятидесяти глав государств Африканского континента. Сопредседателями форума являются президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В эти дни в Сочи будут работать порядка 650 волонтеров, которые помогут делегациям с заселением в отели и с ориентированием в программе саммита и форума. Центробанк России выпустил серебряную монету в честь саммита Россия — Африка, номинал памятной монеты — три рубля.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #африка #гвинея #саммит россия-африка

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