Лидеров африканских стран в Сочи встречают русским караваем с солью

Лидеров африканских стран, прибывших на саммит в Сочи, встречают русским караваем с солью. В аэропорту города встретили ряд делегаций.

Днем во вторник в Сочи прилетела делегация из Гвинеи, а президент страны Альфа Конде с удовольствием познакомился с русской традицией, когда гостей встречают хлебом и солью. Президент Гвинеи является автором идеи проведения саммита Россия — Африка, он рассказал о своей идее президенту России Владимиру Путину.

Саммит и экономический форум Россия — Африка стартует в Сочи 23 октября, он продлится два дня. В саммите поучаствуют более пятидесяти глав государств Африканского континента. Сопредседателями форума являются президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В эти дни в Сочи будут работать порядка 650 волонтеров, которые помогут делегациям с заселением в отели и с ориентированием в программе саммита и форума. Центробанк России выпустил серебряную монету в честь саммита Россия — Африка, номинал памятной монеты — три рубля.