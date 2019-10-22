Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

Министерство сельского хозяйства назвало стабильной ситуацию на рынке гречневой крупы. В сентябре наблюдался небольшой рост оптовых цен на гречку. Сейчас средняя цена сельхозпроизводителей за килограмм составляет 13,6 рубля.

Гречиху выращивают в 49 российских регионах. Шесть субъектов-лидеров — это Алтайский край, Оренбургская, Курская, Воронежская, Орловская области и Башкирия. На них приходится около 75 процентов валового сбора, который зависит от урожайности. В Минсельхозе уточнили, что в этом году урожай гречихи ожидается на уровне около 750 тысяч тонн.

Из-за рекордного урожая 2017 года (1,5 миллиона тонн) средние цены в этом году снизились почти в четыре раза. Например, если в январе 2017 года средняя максимальная цена была 25,9 рубля за килограмм, то в апреле 2018 года она составила 6,2 рубля за килограмм.

Ранее сообщилось, что российские поставщики гречки повысили цены на 25–50 процентов.