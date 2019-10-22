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15:02   22 Октября 2019
Россия

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

Министерство сельского хозяйства назвало стабильной ситуацию на рынке гречневой крупы. В сентябре наблюдался небольшой рост оптовых цен на гречку. Сейчас средняя цена сельхозпроизводителей за килограмм составляет 13,6 рубля.

Гречиху выращивают в 49 российских регионах. Шесть субъектов-лидеров — это Алтайский край, Оренбургская, Курская, Воронежская, Орловская области и Башкирия. На них приходится около 75 процентов валового сбора, который зависит от урожайности. В Минсельхозе уточнили, что в этом году урожай гречихи ожидается на уровне около 750 тысяч тонн.

Из-за рекордного урожая 2017 года (1,5 миллиона тонн) средние цены в этом году снизились почти в четыре раза. Например, если в январе 2017 года средняя максимальная цена была 25,9 рубля за килограмм, то в апреле 2018 года она составила 6,2 рубля за килограмм.

Ранее сообщилось, что российские поставщики гречки повысили цены на 25–50 процентов.

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Автор: Виктория Разумовская
#цены #общество #минсельхоз #гречка

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