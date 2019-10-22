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14:57   22 Октября 2019
Весь мир

Письма Эйнштейна о ядерном оружии выставили на аукцион

Письма Эйнштейна о ядерном оружии выставили на аукцион

Четыре письма физика-теоретика Альберта Эйнштейна, где он выступает против атомного оружия, выставили на нью-йоркском аукционе Bonhams за 15,5 тысячи долларов.

Одно из них датируется 1939 годом. Эйнштейн тогда оставил подпись в групповом письме ученых американскому президенту Франклину Рузвельту. Научные деятели в нем указали на опасность создания Германией ядерной бомбы. Кроме этого, они призывали провести исследования этой области на территории Штатов.

Позже физик увидел действие атомного оружия в Хиросиме и Нагасаки. В 1946 году в письмах предпринимателю Кливленду Доджу он называл его страшной угрозой для всего человечества. В этом же году создатель теории относительности инициировал создание Чрезвычайного комитета ученых-ядерщиков, который был призван предотвратить подобные трагедии в будущем.

«На карту поставлена судьба нашей цивилизации», — писал он бизнесмену.

Письма Эйнштейна о ядерном оружии выставили на аукцион

Представитель аукциона отметил, что Эйнштейна ошеломило использование ядерного оружия и его последствия. Письма, выставленные на торги семьей Доджа, демонстрируют, в какой кризисной ситуации осталась не только Америка, но и весь мир.

Стоит отметить, что, когда ко власти в Германии пришли нацисты, Эйнштейн эмигрировал в Штаты. Ученый был одним из основателей движения за мир, разоружение, научное сотрудничество и предотвращение мировой термоядерной войны.

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Автор: Анна Манц
#письма #ядерное оружие #аукцион #эйнштейн

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