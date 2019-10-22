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14:46   22 Октября 2019
Весь мир

Британия признала Шарм-эль-Шейх безопасным для туризма

Британия признала Шарм-эль-Шейх безопасным для туризма

Лондон считает курорты египетского Шарм-эль-Шейха безопасными для посещения. Об этом во вторник, 22 октября, сообщил британский посол в Каире Джоффри Адамс. По его словам, британское правительство отменило рекомендацию не летать в город. Заявление сделали после серьезной работы британских экспертов по авиационной безопасности с египетскими коллегами.

«Это первый шаг к возобновлению полетов в Шарм-эль-Шейх, который популярен среди британских туристов», — отметил Джоффри Адамс.

Дипломат добавил, что сотрудничество с компаниями, желающими возобновить полеты, продолжится. Запрет на прямые полеты в Шарм-эль-Шейх из Великобритании ввели в ноябре 2015 года после теракта на борту российского самолета Airbus A321.

Трагедия случилась 31 октября 2015 года. Лайнер российской компании «Когалымавиа» летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На борту находились 224 человека, в основном россияне. Все погибли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#британия #туристы #общество #шарм-эль-шейх

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