Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

 Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати

Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

 Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра
Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

 Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати

Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

 Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра
14:59   22 Октября 2019
Весь мир

Вооруженный мужчина в Осло угнал скорую помощь и совершил наезд на людей

Вооруженный мужчина в Осло угнал скорую помощь и совершил наезд на людей

Как сообщает местная телекомпания NRK, полиции, для того, чтобы остановить и задержать злоумышленника, пришлось произвести несколько выстрелов.

«Мы взяли под контроль автомобиль, угнанный вооруженным мужчиной. Были произведены выстрелы, он легко ранен», - приводит телеканал сообщение полиции Осло, опубликованное на странице столичного полицейского управления в сети микроблогов Twitter.

Там же отмечается, что один из пострадавших в результате наезда – маленький ребенок, находившийся в коляске. Он госпитализирован.

Точное число пострадавших на данный момент не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #пострадавшие #весь мир #норвегия #осло #скорая помощь #угонщик #наезд на людей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...