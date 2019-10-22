Вооруженный мужчина в Осло угнал скорую помощь и совершил наезд на людей

Как сообщает местная телекомпания NRK, полиции, для того, чтобы остановить и задержать злоумышленника, пришлось произвести несколько выстрелов.

«Мы взяли под контроль автомобиль, угнанный вооруженным мужчиной. Были произведены выстрелы, он легко ранен», - приводит телеканал сообщение полиции Осло, опубликованное на странице столичного полицейского управления в сети микроблогов Twitter.

Там же отмечается, что один из пострадавших в результате наезда – маленький ребенок, находившийся в коляске. Он госпитализирован.

Точное число пострадавших на данный момент не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.