Вооруженный мужчина в Осло угнал скорую помощь и совершил наезд на людей
Как сообщает местная телекомпания NRK, полиции, для того, чтобы остановить и задержать злоумышленника, пришлось произвести несколько выстрелов.
«Мы взяли под контроль автомобиль, угнанный вооруженным мужчиной. Были произведены выстрелы, он легко ранен», - приводит телеканал сообщение полиции Осло, опубликованное на странице столичного полицейского управления в сети микроблогов Twitter.
Там же отмечается, что один из пострадавших в результате наезда – маленький ребенок, находившийся в коляске. Он госпитализирован.
Точное число пострадавших на данный момент не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.
#Oslo Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet, av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd. Oppdatering vil komme.— OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 22 октября 2019 г.