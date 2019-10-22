СМИ побывали на месте предполагаемой гибели дочери посла Ирана

Журналисты побывали на месте предполагаемой гибели дочери посла Ирана Мехди Санаи — Арефех Санаи. СМИ писали о том, что 28-летняя Арефех выпала из окна и погибла, но позже в посольстве заявили, что женщина умерла от сердечного приступа еще накануне.

Корреспонденты «Царьграда» выяснили, что Арефех Санаи проживала в одном из домов в Подсосенском переулке на Чистых прудах. Во дворе дома представители СМИ нашли кровь на асфальте, а также автомобиль с вмятиной. Соседи указали на одно из окон, откуда, вероятно, действительно кто-то выпал. При этом нельзя утверждать, что трагедия произошла именно с дочерью посла Ирана. К тому же, журналисты отметили, что вокруг предполагаемого места преступления нет никаких отметок криминалистов и следователей, а дворник еще не успел убрать территорию.

В посольстве Ирана сообщили, что Арефех Санаи умерла в понедельник, 21 октября, у нее произошел сердечный приступ. При этом полиция приезжала во двор сегодня и оцепила территорию, но на момент прибытия журналистов там уже никого не было.