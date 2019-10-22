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14:35   22 Октября 2019
Россия

СМИ побывали на месте предполагаемой гибели дочери посла Ирана

СМИ побывали на месте предполагаемой гибели дочери посла Ирана

Журналисты побывали на месте предполагаемой гибели дочери посла Ирана Мехди Санаи — Арефех Санаи. СМИ писали о том, что 28-летняя Арефех выпала из окна и погибла, но позже в посольстве заявили, что женщина умерла от сердечного приступа еще накануне.

Корреспонденты «Царьграда» выяснили, что Арефех Санаи проживала в одном из домов в Подсосенском переулке на Чистых прудах. Во дворе дома представители СМИ нашли кровь на асфальте, а также автомобиль с вмятиной. Соседи указали на одно из окон, откуда, вероятно, действительно кто-то выпал. При этом нельзя утверждать, что трагедия произошла именно с дочерью посла Ирана. К тому же, журналисты отметили, что вокруг предполагаемого места преступления нет никаких отметок криминалистов и следователей, а дворник еще не успел убрать территорию.

В посольстве Ирана сообщили, что Арефех Санаи умерла в понедельник, 21 октября, у нее произошел сердечный приступ. При этом полиция приезжала во двор сегодня и оцепила территорию, но на момент прибытия журналистов там уже никого не было.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #посол ирана в рф #санаи

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