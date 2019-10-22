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15:15   22 Октября 2019
Россия

Соратников Ходорковского выгнали из СПЧ

Соратников Ходорковского выгнали из СПЧ

Олигарх Михаил Ходорковский потерял рычаги влияния и инструменты поддержки российской оппозиции в Совете по правам человека при президенте РФ после исключения оттуда адвоката Павла Чикова и политолога Екатерины Шульман.

21 октября президент РФ Владимир Путин указом исключил из Совета экс-главу СПЧ Михаила Федотова, зампредседателя Евгения Боброва, адвоката и главу правозащитной «Агоры» Павла Чикова, политолога Екатерину Шульман, а также профессора ВШЭ Илью Шаблинского.

Авторы Telegram-канала «Шавки Красовского» считают, что изменения в СПЧ лишили Ходорковского влияния и поддержки оппозиции.

«Ходорковский лишился важных фигур, которые чудом оказались «в дамках». Удивляет, что только двое. Там еще, по меньшей мере, три человека на содержании у Михаила Борисовича», — написал ресурс, цитирует Федеральное агентство новостей.

Соратников Ходорковского выгнали из СПЧ

ФАН отмечает, что Шульман неоднократно поддерживала блогера Алексея Навального и создавала ему публичный положительный имидж, а также часто появлялась в СМИ Ходорковского. Муж Екатерины, Михаил, незаконно сдал в аренду Навальному подвал жилого дома во время предвыборной кампании в Мосгордуму, хотя помещение находилось в общедолевом пользовании всех жильцов — те пожаловались на Шульмана в полицию.

Соратников Ходорковского выгнали из СПЧ

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Автор: Олег Королев
#россия #политика #ходорковский #навальный #новости #общество

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