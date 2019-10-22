Пассажир упал на рельсы на московской станции метро «Беговая»

Движение поездов по участку фиолетовой ветке Московского метрополитена между станциями «Баррикадная» и «Октябрьское поле» нарушено из-за падения пассажира на рельсы на станции Беговая.

Об инциденте во втор6ник сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя столичных экстренных служб.

«На станции «Беговая» на рельсы упал мужчина, сейчас его достают. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавшего уточняются», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на какое-то время движение поездов на данном участке было остановлено совсем, но сейчас движение от «Баррикадной» к «Октябрьскому полю» возобновилось, а в обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

Подробностей о состоянии пострадавшего пассажира и причинах его падения на рельсы к настоящему моменту не приводится.