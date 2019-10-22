Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

 Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати

Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

 Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра
Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят заявления США на фоне операции против курдов-террористов в Сирии

 Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати

Дагестанцы отказываются воспитывать дочерей из-за сына у Тимати
Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Президенты Белоруссии и Кубы 23 октября встретятся в Минске

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину

Зеленский пригласил Назарбаева приехать с визитом на Украину
Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащие НАТО будут использовать компас и карты из-за уязвимости GPS

 Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра

Старейший президент Штатов Картер попал в больницу с переломом бедра
14:31   22 Октября 2019
Россия

Пассажир упал на рельсы на московской станции метро «Беговая»

Пассажир упал на рельсы на московской станции метро «Беговая»

Движение поездов по участку фиолетовой ветке Московского метрополитена между станциями «Баррикадная» и «Октябрьское поле» нарушено из-за падения пассажира на рельсы на станции Беговая.

Об инциденте во втор6ник сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя столичных экстренных служб.

«На станции «Беговая» на рельсы упал мужчина, сейчас его достают. Обстоятельства ЧП и состояние пострадавшего уточняются», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на какое-то время движение поездов на данном участке было остановлено совсем, но сейчас движение от «Баррикадной» к «Октябрьскому полю» возобновилось, а в обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами.

Подробностей о состоянии пострадавшего пассажира и причинах его падения на рельсы к настоящему моменту не приводится.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #происшествия #метро #чп #общество #пассажир #падение на рельсы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...