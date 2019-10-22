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14:13   22 Октября 2019
Россия

Суд определит меру пресечения для Серебренникова 1 ноября

Суд определит меру пресечения для Серебренникова 1 ноября

Рассмотрением дела режиссера Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» 1 ноября займется другой судья. Как сообщила адвокат Ирина Поверинова, новый судебный процесс будет вести судья Олеся Менделеева.

Ранее дело рассматривала судья Мещанского суда Москвы Ирина Аккуратова, именно она вернула дело в прокуратуру. Ведомство не согласилось с решением судьи и подало апелляцию. В результате Мосгорсуд постановил возврат дела незаконным и снова направил его на рассмотрение в тот же суд. Первое предварительное слушание состоится 1 ноября, в этот же день всем фигурантам уголовного дела о хищении изберут меру пресечения.

Суд определит меру пресечения для Серебренникова 1 ноября

Кирилл Серебренников находился под домашним арестом один год и 10 месяцев, его выпустили под подписку о невыезде в апреле 2019 года. По версии прокуратуры, режиссер Кирилл Серебренников, Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский незаконно присвоили 133 миллиона рублей, которые «Седьмая студия» получала с 2011 по 2014 год. Также фигуранткой дела является Софья Апфельбаум.

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #москва #россия #серебренников #общество

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