Роботов могут использовать для охраны российских космодромов
Роботизированные боевые платформы «Маркер» могут задействовать в управлении луноходами, а сами роботы — в охране российских космодромов. Об этом сказано в Twitter робота «Федора».
«Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России», — говорится в сообщении.
Разработчики «Маркера» утверждают, что платформа необходима для глоблальной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов. Система может самостоятельно строить маршрут и автономно передвигаться по городу и на пересеченной местности.
Завершён первый этап проекта робота «Маркёр», который реализуют инженеры, создавшие меняhttps://t.co/Dv4RctqVNq Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России pic.twitter.com/BZwYfH3RF9— FEDOR (@FEDOR37516789) October 22, 2019