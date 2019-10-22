Роботов могут использовать для охраны российских космодромов

Роботизированные боевые платформы «Маркер» могут задействовать в управлении луноходами, а сами роботы — в охране российских космодромов. Об этом сказано в Twitter робота «Федора».

«Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России», — говорится в сообщении.

Разработчики «Маркера» утверждают, что платформа необходима для глоблальной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов. Система может самостоятельно строить маршрут и автономно передвигаться по городу и на пересеченной местности.