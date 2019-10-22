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14:32   22 Октября 2019
Россия

Роботов могут использовать для охраны российских космодромов

Роботов могут использовать для охраны российских космодромов

Роботизированные боевые платформы «Маркер» могут задействовать в управлении луноходами, а сами роботы — в охране российских космодромов. Об этом сказано в Twitter робота «Федора».

«Система автономного и группового управления однозначно будет применима не только на Земле, но и на Луне. А сами платформы можно поставить на охрану космодромов России», — говорится в сообщении. 

Разработчики «Маркера» утверждают, что платформа необходима для глоблальной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов. Система может самостоятельно строить маршрут и автономно передвигаться по городу и на пересеченной местности.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#космодром #робототехника #робот федор

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