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Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

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14:16   22 Октября 2019
Весь мир

Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

Президент РФ надеется, что «уровень российско-турецких отношений сыграет роль в урегулировании сложных вопросов, которые сложились в регионе на сегодняшний день». Владимир Путин назвал сложной ситуацию в сирийском государстве. По его словам, на этом фоне консультации с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приобретают особую важность.

«Ситуация в регионе очень острая, мы все это понимаем. Думаю, наша встреча сегодня, наши консультации очень востребованы», — сказал президент РФ, открывая встречу с Эрдоганом в узком составе.

Путин считает востребованными консультации с Эрдоганом на фоне ситуации в САР

Владимир Путин также надеется, что встреча позволит найти ответы на все вопросы как в интересах Анкары и Москвы, так и в интересах остальных стран региона. Ранее Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдов из бандформирований.

Цель — создать буферную зону безопасности на границе Турции и Сирии. Анкара подчеркивала, операцию ведут не против курдов как народности, а против тех представителей военизированных отрядов курдов, которые объединились с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и захватили территории на севере САР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #сирия #турция

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