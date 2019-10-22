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14:19   22 Октября 2019
Россия

Министр Орешкин заявил, что Россия не готова к искусственному интеллекту

Министр Орешкин заявил, что Россия не готова к искусственному интеллекту

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что российская экономика и отдельные отрасли пока абсолютно не готовы к внедрению искусственного интеллекта.

Такое заявление сделал глава Минэкономразвития во время своего выступления на форуме «Открытые инновации».

«Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это вот тот диагноз, который мы имеем сейчас», — сказал Орешкин, цитирует ТАСС.

Именно по этой причине правительство уделяет так много внимания этому вопросу, отметил министр. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал документ о стратегии развития искусственного интеллекта, где поставлена задача создать для этой технологии фундамент в стране и обеспечить трансформацию разных отраслей.

Министр Орешкин заявил, что Россия не готова к искусственному интеллекту

По мнению Орешкина, искусственный интеллект может дать России качественные изменения и переход на иной уровень. Внедрение технологии принесет российской экономике дополнительный рост: «У нас получилась оценка, что к 2030 году до 1% дополнительного роста производительности труда, а значит и роста экономики, — тот эффект, который мы можем получить», — заключил министр.

Напомним, накануне Орешкин заявил, что РФ нужны новые технологии, а не деньги зарубежных инвесторов.

Министр Орешкин заявил, что Россия не готова к искусственному интеллекту

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #экономика #политика #новости #общество #орешкин #искуственный интеллект

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