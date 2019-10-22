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 Американка превратила дом в зверинец, приютив 245 питомцев и потеряв детей

Американка превратила дом в зверинец, приютив 245 питомцев и потеряв детей
14:09   22 Октября 2019
Весь мир

Американка превратила дом в зверинец, приютив 245 питомцев и потеряв детей

Американка превратила дом в зверинец, приютив 245 питомцев и потеряв детей

Жительница американского штата Флорида превратила дом, устроила зверинец из дома, в котором жили трое ее маленьких дочерей, в итоге, лишилась и детей, и питомцев.

Как сообщает во вторник телеканал «360» детей женщины, живших в плачевных условиях, забрал Департамент по делам семьи и детей, а животных – служба дикой природы.

О ситуации власти штата узнали случайно, когда отец детей – Грегг Нельсон сообщил в полицию города Эджоутер, что хочет разорвать отношения со своей женой и забрать у нее троих дочерей. По словам мужчины, его супруга и ее подруга превратили дом в зверинец и не дают ему забрать живущих в ужасных условиях детей.

Сотрудники полиции, явившись по указанному адресу, обнаружили, что три девочки в возрасте 8, 9 и 10 лет соседствуют с сотнями животных – собаками, кошками, кроликами, морскими свинками, хомяками, опоссумами, крысами и мышами, а также с 14 птицами, двумя гекконами, ежом и черепахой. В общей сложности под одной крышей с детьми жили 245 животных, и дом был буквально залит мочой и фекалиями домашних питомцев.

Как рассказал глава местной полиции Джо Мамони, дом, из которого забрали детей, был, возможно, худшим, из всех, что ему когда-либо доводилось видеть.

«Мне было жалко девчонок. Это просто грустно», - отметил он.

Также сообщается, что девочки будут переданы родственникам, а все животные попадут в приют.

 

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Автор: Александр Люблинский
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